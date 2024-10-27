أضرار كبيرة جراء الغارة الإسرائيليّة على حيّ المسلخ - النبطية

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أدى العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له حيّ المسلخ في مدينة النبطية الى تدمير منزل بالكامل، وإلحاق اضرار فادحة بالمباني السكنية والمحال التجارية وعشرات السيارات المركونة بالمنطقة، ولم يفد عن وقوع اصابات.