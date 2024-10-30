فيديو الاسرى قديم؟

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تفيد مصادر مطلعة ومقرّبة من "حزب الله" ان الفيديو الذي نشره الجيش الاسرائيلي لعملية أسر عناصر من "حزب الله" في الجنوب صحيح، لكن فيه الكثير من المغالطات، ما يطرح اسئلة عن سبب نشر الفيديو في هذه اللحظة بالذات.وبحسب المصادر فإن الفيديو المنشور قديم ويعود الى بداية العملية البرية وقد اعلن الجيش الاسرائيلي يومها عن اسر عناصر من الحزب من دون ان ينشر اي مقاطع مصورة، وهذا يعني ان لا عمليات اسر جديدة، انما هو اعلان ثان عن عملية قديمة.وتؤكد المصادر ان العملية لم تحصل في نفق تابع للحزب بل في منزل او منشأة فوق الارض، وان العناصر الذين تم اسرهم ليسوا قادة ميدانيين كما اوحى جيش العدو.