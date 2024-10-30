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لبنان

مشاجرة كلاميّة بين وضاح الصادق ووزير الأشغال.. والأخير: "الحزب بشرفك"

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:27
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كشف النائب وضاح الصادق، مساء اليوم الأربعاء أنّ "ما تداوله إعلام سرايا المقاومة عما قلته حول المطار غير صحيح فنحن نعلم أن الجيش اليوم يستلم المطار". 

واكّد خلال كلامه عبر برنامج "حوار المرحلة" على الـ "LBCI" أنّ "المطار بأكمله بإدارة الحزب"، مضيفاً "أعيد وأؤكد وجود أبواب في المطار لا يدخلها إلا عناصر من الحزب وهل يريدون إقناعنا ألا فساد أو تهريب في المطار؟".
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تابع: "هناك مجموعة في لبنان تلفق الأكاذيب وتوزع اتهامات بالعمالة"، متسائلاً: "هل بيسترجي وزير الأشغال ينزل عالمطار؟".

بدوره، رد وزير الأشغال علي حميه، قائلاً:"في ظل ما يشهده البلد من اعتداء إسرائيلي صدر عن وضاح الصادق وجود أبواب في المطار لا يدخلها إلا عناصر الحزب فهذا المطار هو لكل لبنان وأدعو الصادق إلى المطار برفقة الجيش اللبناني". 

واوضح حمية أنّ  "الجيش اللبناني موجود في المطار منذ ما قبل الحرب. وشرف لي أن أكون نائبًا عن الحزب"، مضيفاً: "الحزب بشرفك". 

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