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لبنان
ميقاتي استقبل قائد قوات اليونيفيل في الجنوب على رأس وفد
Lebanon 24
01-11-2024
|
03:50
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، على رأس وفد في السرايا.
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