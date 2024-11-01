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لبنان
الجميّل: لبنان أبلغ الجميع أنّه لن يطرح أيّ موضوع قبل وقف إطلاق النار
Lebanon 24
01-11-2024
|
09:58
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قال فارس الجميّل مستشار رئيس الحكومة إنّ "الكلام الذي نُقِلَ عبر "رويترز" لم يُبلّغ إلى لبنان".
وأوضح الجميّل في حديثٍ للـ"ال بي سي" أنّ "لبنان أبلغ الجميع أنّه لن يطرح أيّ موضوع قبل وقف إطلاق النار".
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وأشار إلى أنّ "المُعلن مع الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين حصل عشية زيارته إلى إسرائيل عندما اتّصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، وأضاف أنّ "الإتّصالات الأميركيّة لا تزال مستمرّة، ونحن لم نتبلغ أيّ موقف رسميّ بعد زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل".
وأكّد الجميّل أنّ "التنسيق قائم بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
وشّدد على أنّ موقف لبنان ثابت وهو تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب"، وقال إنّ "الأولوية هي لوقف إطلاق النار وهذا العدوان يجب أنّ يتوقف".
ولفت الجميّل إلى أنّ "أيّ خطوة أحاديّة لن يُقدم عليها لبنان، والمسألة هي لدى العدوّ الإسرائيلي ولدى المجتمع الدوليّ الذي يجب عليه وقف هذا العدوان على اللبنانيين".
وأردف أنّ "المطلوب هو أنّ يُعطي العدوّ الإسرائيليّ المعتدي الضمانات وليس لبنان".
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