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لبنان

طقس متقلب مع أمطار متفرقة وغزيرة... ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:14
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب مع أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي هي فوق معدلاتها الموسمية، تهطل  أمطار متفرقة وتكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ثم تتراجع حدتها ابتداء من بعد الظهر على أن تعود ليلا بخاصة في المناطق الشمالية .
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.
الأربعاء:  
قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بثلاث درجات وما فوق، مع انخفاض بنسبة الرطوبة مع رياح ناشطة أحيانا شمالا.
الخميس:

 صاف إلى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة كما تبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

-حال البحر:  مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,00
-ساعة غروب الشمس: 16,43
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