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لبنان

"الخارجية" تدعو لحماية اليونيفيل والجيش والمدنيين

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:00
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان مساء اليوم الخميس، بأشد العبارات "استهداف إسرائيل لسيارة مدنية قرب حاجز "الأولي" التابع للجيش عند مدخل مدينة صيدا، مما أسفر عن إصابة خمسة جنود من الكتيبة الماليزية التابعة لليونيفيل وثلاثة جنود لبنانيين، إضافة الى قتل ثلاثة مدنيين".

وأكدت "الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش والمدنيين، مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

 

كما جددت "تمسّك لبنان بالدور الحيوي لليونيفيل، وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دولياً، خاصة وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".

 
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ودعت "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، وتحميل إسرائيل المسؤولية، وتؤكد على التزام لبنان بالقرار 1701(2006) وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتوازي لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة".

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