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لبنان

عن طريق الخلع والكسر.. سرقة دراجتين ناريتين في القلمون

Lebanon 24
09-11-2024 | 01:54
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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على سرقة دراجتين ناريتين من داخل مرآب للسيارات عن طريق الخلع والكسر من منطقة الجبل - لوز القاضي في القلمون ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

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