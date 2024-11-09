عن طريق الخلع والكسر.. سرقة دراجتين ناريتين في القلمون

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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على سرقة دراجتين ناريتين من داخل مرآب للسيارات عن طريق الخلع والكسر من منطقة الجبل - لوز القاضي في القلمون ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".