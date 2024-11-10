في الوزاني... العدوّ فجّر محطة ضخّ المياه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيلي فجّر محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش في سهل الوزاني.

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