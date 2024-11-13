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لبنان

محملة بـ 40 طناً من المواد الطبية.. طائرة اماراتية حطّت في المطار

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:07
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وصلت صباحًا  الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة اماراتية محملة بنحو 40 طنا من المواد والمستلزمات الضرورية، في إطار الحملة المجتمعية " الإمارات معك يا لبنان " بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.
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