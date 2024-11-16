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لبنان
حركة "أمل" شيّعت الشهيدين طارق محيش وحسين مرعي في صور
Lebanon 24
16-11-2024
|
05:07
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شيّعت حركة "أمل" المسعف طارق محمد محيش الذي استشهد جراء غارة معادية على بلدة برج رحال، وحسين علي مرعي الذي استشهد جراء غارة معادية على بلدة عيتيت.
شارك في التشييع النائب علي خريس، عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" محمد غزال، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في الحركة المهندس علي اسماعيل، مفوض عام جمعية كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد، أعضاء قيادة الاقليم الشيخ ربيع قبيسي، صدر داود، قاسم حيدر وعلوان شرف الدين، مدير دائرة جبل عامل في جمعية رواد كشافة الرسالة الاسلامية قاسم صفا وقاسم زين، رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وقيادات كشفية.
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وقد أمّ المصلين على الجثمانين في مدينة صور الشيخ ربيع قبيسي، قبل أن ينطلق الموكبان باتجاه بلدتي برج رحال وعين بعال حيث سيوارى الشهيدان في الثرى.
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