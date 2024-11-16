Advertisement

لبنان

نقل إصابتين جراء إنقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في النبطية

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1279177-638673608925642938.jpg
Doc-P-1279177-638673608925642938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمل فريق الإسعاف التابع لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي مركز النبطية الفوقا التطوعي، على نقل اصابتين جراء إنقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في طلعة حيّ الجامعات، قرب محطة الامانة، إلى مستشفى نبيه بري الحكومي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية استهدفت حيّ المشاع في مدينة النبطية
lebanon 24
16/11/2024 14:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على أرنون ومعلومات عن وجود اصابات
lebanon 24
16/11/2024 14:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا
lebanon 24
16/11/2024 14:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دمار غير مسبوق في النبطية... والغارات حولت العصب التجاري والاقتصادي فيها الى خراب
lebanon 24
16/11/2024 14:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

اصابات

النبطية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2024-11-16
07:35 | 2024-11-16
07:31 | 2024-11-16
07:30 | 2024-11-16
07:22 | 2024-11-16
07:13 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24