نقل إصابتين جراء إنقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في النبطية

عمل فريق الإسعاف التابع لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي مركز النبطية الفوقا التطوعي، على نقل اصابتين جراء إنقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في طلعة حيّ الجامعات، قرب محطة الامانة، إلى مستشفى نبيه بري الحكومي.

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