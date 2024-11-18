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لبنان

لجنة الإعلام في "التيار" عن استشهاد عفيف: جريمة جديدة تضاف للائحة جرائم العدو

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:19
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أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

"أضاف العدو الإسرائيلي باستهداف الحاج محمد عفيف ومجموعة من رفاقه جريمة جديدة إلى لائحة جرائمه الوحشية التي تستهدف المدنيين اللبنانيين، من إعلاميين وهيئات صحية وعناصر الدفاع المدني، في أبشع تمزيق لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
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وختم البيان: "نتقدم من حزب الله والجسم الإعلامي اللبناني عموماً بأحر التعازي والتضامن، ونؤكد أهمية الإعلام الحر في تجسيد الوطنية اللبنانية في مواجهة العدوان".
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