الحشيمي بحث تعزيز التعاون مع السفير الأردني وأثنى على دعم المملكة

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زار النائب الدكتور بلال الحشيمي سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وقال في تصريح على الاثر: "في سياق تعزيز التعاون والعلاقات الأخوية، تشرفتُ بزيارة سعادة السفير الحديد في مقر السفارة الأردنية. وكان اللقاء فرصة مميزة للتباحث في العديد من القضايا التي تخص لبنان وأزماته المتواصلة، خصوصا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له لبنان وأهله".اضاف: "لقد عبر السفير الحديد عن استنكار المملكة الأردنية الهاشمية الشديد للقصف والقتل والدمار والتهجير الذي يعاني منه لبنان وفلسطين على حد سواء. ولمسنا خلال اللقاء، عمق المحبة التي يكنها السفير والشعب الأردني للبنان، واعتبارهم وطننا الحبيب وطنهم الثاني".وتابع: "كما عبّر سعادة السفير عن أمله الصادق في أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار، مشددا على الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم لبنان على كافة الصعد. وأكد على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع البلدين، وهي روابط تُجسد واقعا ملموسا يعكس الحرص المشترك على مصلحة الشعبين الشقيقين".واردف: "بهذه المناسبة، نغتنم الفرصة لنشيد بما ورد بخطاب العرش، الذي افتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة العشرين اليوم، حيث أكد أن "السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي".وختم: "نعرب عن تقديرنا العميق للأردن ملكا وحكومة وشعبا لدورهم المميز في دعم لبنان وقضاياه، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات الأخوية لما فيه خير البلدين الشقيقين في مواجهة كافة التحديات". (الوكالة الوطنية للإعلام)