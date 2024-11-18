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لبنان

حول الاستهدافات الإسرائيلية في بيروت.. ماذا كشفت غرفة إدارة الكوارث؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:33
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أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان لها اليوم الإثنين، بأنّه "في أقل من 24 ساعة على الاعتداء الاسرائيلي الأخير في منطقة مار الياس، تجدد العدوان الاسرائيلي الهمجي للمرة الثالثة على مدينة بيروت حيث استهدف منطقة زقاق البلاط السكنية التي تبعد أمتارا عن وسط مدينة بيروت، مما أدى إلى وقوع اصابات بين شهيد وجريح".
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وأشارت إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ في فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والصليب الأحمر تعمل على انتشال جثث الشهداء وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، وقالت: "لا تزال فرق الطوارئ في البلدية، بمؤازرة فوج حرس بيروت والفرق الفنية في المكان، تعمل على رفع الأضرار والبحث عن ناجين أو مفقودين".

وطلبت من "المواطنين إفساح المجال أمام فرق الإسعاف والإنقاذ وفرق الطوارئ للقيام بعملها وعدم التجمهر، حفاظا على سلامتهم"، مشيرة إلى أن "هناك إنشاءات في المبنى معرضة للانهيار في أي لحظة، ومن المواطنين الذين ركنوا سياراتهم بالقرب، وفي محيط المكان المستهدف، بإزالتها فورا لأنها تشكل عائقاً لحركة ولوج وخروج سيارات الإسعاف والإنقاذ".  (الوكالة الوطنية) 
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