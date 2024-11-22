Advertisement

لبنان

جزين.. غارة بين القطراني وشبيل تتسبب بقطع الكهرباء عن 4 بلدات

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1282132-638678774973102081.jpg
Doc-P-1282132-638678774973102081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاثة صواريخ بين القطراني وشبيل بمحاذاة الخط العام في جزين، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بلدات القطراني وداريا وشبيل والسريرة.

وأصاب صاروخ حسينية شبيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي معادٍ يستهدف نهر القطراني وشبيل في منطقة جزين
lebanon 24
22/11/2024 16:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي عنقودي إسرائيلي عنيف على شبيل وخراج السريرة قضاء جزين
lebanon 24
22/11/2024 16:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على محيط دير مار ميما في بلدة ديرميماس - قضاء مرجعيون وعلى ٲطراف جويا - محرونة وعلى بلدة العيشية - قضاء جزين
lebanon 24
22/11/2024 16:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي يتفقد مكان القصف في عين الرمانة
lebanon 24
22/11/2024 16:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

جزين

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2024-11-22
05:30 | 2024-11-22
04:30 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
08:57 | 2024-11-22
08:26 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24