جزين.. غارة بين القطراني وشبيل تتسبب بقطع الكهرباء عن 4 بلدات

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاثة صواريخ بين القطراني وشبيل بمحاذاة الخط العام في جزين، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بلدات القطراني وداريا وشبيل والسريرة.



وأصاب صاروخ حسينية شبيل.

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