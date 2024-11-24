بصلية من الصواريخ النوعية... حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحريّة

اصدر "حزب الله" بيانا أعلن فيه أنه "استهدف عند الساعة 13:05 من اليوم الأحد قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

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وأعلن أنه "استهدف عند الساعة 16:45، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

كما اعلن أنه "عند محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، استهدفها عناصر حزب الله عند الساعة 17:15 بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

واستهدف "الحزب" عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بصليةٍ صاروخية.

واعلن في بيان (43) أنه استهدف عند الساعة 19:15 من اليوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.