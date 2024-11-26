تصور رئاسي واضح رهن التسوية

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تحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن الانتخابات الرئاسية ستتم خلال ستين يوما بعد وقف اطلاق النار، لكن هذا الامر مرتبط بتسوية سريعة بين القوى السياسية على اعتبار ان التوازنات داخل المجلس النيابي لم تتغير.وبحسب المصادر المعنية فان "حزب الله" لديه تصور شبه واضح لكيفية التعامل مع الاستحقاق الرئاسي، ان لناحية حضور الجلسات او التفاهمات التي ستعقد مع بعض الاحزاب والكتل النيابية.وتعتقد المصادر ان الحزب ايضا لديه وضوح في الرؤية حول المرشحين الذين يمكن ان يقبل بهم او الذين لا يمكن له القبول بوصولهم الى الرئاسة.