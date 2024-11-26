بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان في مراحلها النهائية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، مساء اليوم، ان "محادثات وقف إطلاق النار في لبنان في مراحلها النهائية".



Advertisement وقال بلينكن إن "وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صار ملحا ومن مصلحة كل الأطراف عدم توسيع نطاق الحرب".

واضاف: " تطبيق القرار الأممي 1701 سيسمح بعودة إسرائيل لحدودها وبتراجع حزب الله لمكان لا يمكنه تهديد إسرائيل منه وهذا سيحل المشكلة".