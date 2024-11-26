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لبنان

بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان في مراحلها النهائية

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:12
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، مساء اليوم، ان "محادثات وقف إطلاق النار في لبنان في مراحلها النهائية".
 
 
وقال بلينكن إن "وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل صار ملحا ومن مصلحة كل الأطراف عدم توسيع نطاق الحرب".
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واضاف: " تطبيق القرار الأممي 1701 سيسمح بعودة إسرائيل لحدودها وبتراجع حزب الله لمكان لا يمكنه تهديد إسرائيل منه وهذا سيحل المشكلة".
تابع: "لن أتحدث عن مضمون اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تعلن عنه إسرائيل ولبنان".
 


كما أشار الى ان وقف إطلاق النار في لبنان سيساعد في إنهاء الصراع بغزة.

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