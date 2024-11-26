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لبنان

"لبنان24": هذا هو الموعد الجديد لسريان وقف اطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 14:48
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علم "لبنان24" أنّه من المرتقب ان يبدأ سريان وقف اطلاق النار في الساعات الاولى من فجر يوم غد الاربعاء بعدما كان مقررا ان يبدأ عند الساعة العاشرة صباحا.
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رادار لبنان24

"لبنان24":

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الجديد

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اطلاق النار

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