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لبنان

عبدالله: للعمل من أجل بناء لبنان جديد وقوي

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:17
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راى مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله في  تصريح  ان "الظروف الصعبة التي نعيشها هي فرصة بعد وقف اطلاق النار ان نعمل من اجل بناء لبنان جديد وقوي   يثبت انه لا يرضى الضيم ولا يقبل ان تكون حقوقه مهدورة يحافظ على سيادته واستقلاله ويقف بوجه الاطماع التي لا تزال في اذهان قادة الكيان الصهيوني الغاصب ".
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واضاف: "مرة اخرى يقف أهالي الجنوب والبقاع وبيروت وسائر المناطق اللبنانية امام الجبروت الصهيوني الذي عمل ليس من خلال الة الحرب المتطورة التي استباح بواسطتها الوطن وعربدت فوق اشلاء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال  عمل ايضا  على ايقاذ روح التعصب الطائفي في لبنان لكن ابناء الوطن الخلص جميعهم احتضنوا اهلنا النازحيين لهم منا كل المحبة والشكر و للنازحين الاجر والثواب على تفانبهم وصبرهم على التعب والسهر في كل اماكن النزوح".

واكد العلامة عبدالله " قول الامام القائد السيد موسى الصدر(ان اسرائيل شر مطلق)، وان المقاومة واجب مقدس من اجل السلام الحقيقي واننا متضامنون مع الصابرين ومع عوائل الشهداء والجرحى وندعو الله تعالى ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى" .

وختم:" عودة ميمونة للجميع على امل ان نصنع المستقبل الافضل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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