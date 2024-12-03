Advertisement

لبنان

بحثا عن ألغام قديمة.. عملية حفر بإحدى الاراضي في منطقة الخناق ـ طرابلس

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1287256-638688209127307969.jpg
Doc-P-1287256-638688209127307969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقوم آليات بعملية حفر احدى الاراضي في منطقة الخناق - طرابلس وذلك تحت اشراف وحدات من الجيش وفوج الهندسة، وتأتي عملية الحفر بحثاً عن الغام قديمة العهد مدفونة داخل الارض تعود لحقبة عام 1980، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

ويمنع خلال ذلك على المواطنين من الاقتراب الى المكان.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:02 | 2024-12-03
07:15 | 2024-12-03
07:01 | 2024-12-03
06:55 | 2024-12-03
06:50 | 2024-12-03
06:48 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24