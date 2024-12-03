بحثا عن ألغام قديمة.. عملية حفر بإحدى الاراضي في منطقة الخناق ـ طرابلس

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تقوم آليات بعملية حفر احدى الاراضي في منطقة الخناق - طرابلس وذلك تحت اشراف وحدات من الجيش وفوج الهندسة، وتأتي عملية الحفر بحثاً عن الغام قديمة العهد مدفونة داخل الارض تعود لحقبة عام 1980، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويمنع خلال ذلك على المواطنين من الاقتراب الى المكان.