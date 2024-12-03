جلسة كانون الثاني: رئيس أو لا رئيس ..؟

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كتب صلاح سلام في" اللواء": كلام مستشار الرئيس ترامب بولس مسعد، حول عدم التسرع في إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، أثارت «نقزة» في أوساط المتفائلين بإنجاز الإستحقاقالرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.كلام مسعد، أوحى وكأن واشنطن ترامب أعادت النظر بالتفويض المعطى لباريس بإدارة تفاصيل الوضع اللبناني، وأن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد بالنسبة للإدارة الأميركيةالجديدة. السفارة الأميركية في بيروت لم تشفِ غليل المستفسرين عن كلام بولس، وعما إذا كان هناك تغيير في التوجهات الأميركية الجديدة، والقاضية بإقفال العديد من الملفات الخلافية المعقدة، وخاصة في لبنان وغزة، قبل دخول الرئيس المنتخب البيت الأبيض، وإستلام صلاحياته الدستورية. الرئيس نبيه بري مستمر بالإعداد لجلسة الإنتخاب الحاسمة في التاسع من الشهر المقبل، وفق التفاهمات الجانبية التي أحاطت بالتوصل لوقف إطلاق النار مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، تاركاً للآخرين حل لغز جلسة التاسع من كانون الثاني: رئيس أو لا رئيس!