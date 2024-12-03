Advertisement

لبنان

جلسة كانون الثاني: رئيس أو لا رئيس ..؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1287642-638688885984911075.jpg
Doc-P-1287642-638688885984911075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": كلام مستشار الرئيس ترامب بولس مسعد، حول عدم التسرع في إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، أثارت «نقزة» في أوساط المتفائلين بإنجاز الإستحقاقالرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل. 
Advertisement
كلام مسعد، أوحى وكأن واشنطن ترامب أعادت النظر بالتفويض المعطى لباريس بإدارة تفاصيل الوضع اللبناني، وأن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد بالنسبة للإدارة الأميركية
الجديدة. السفارة الأميركية في بيروت لم تشفِ غليل المستفسرين عن كلام بولس، وعما إذا كان هناك تغيير في التوجهات الأميركية الجديدة، والقاضية بإقفال العديد من الملفات الخلافية المعقدة، وخاصة في لبنان وغزة، قبل دخول الرئيس المنتخب البيت الأبيض، وإستلام صلاحياته الدستورية.  الرئيس نبيه بري مستمر بالإعداد لجلسة الإنتخاب الحاسمة في التاسع من الشهر المقبل، وفق التفاهمات الجانبية التي أحاطت بالتوصل لوقف إطلاق النار مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، تاركاً للآخرين حل لغز جلسة التاسع من كانون الثاني: رئيس أو لا رئيس!  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-12-04
01:44 | 2024-12-04
01:35 | 2024-12-04
01:31 | 2024-12-04
01:30 | 2024-12-04
01:15 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24