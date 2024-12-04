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لبنان

بو صعب: جلسة مجلس النواب قائمة في موعدها وستبقى قائمة حتى انتخاب رئيس

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:59
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يسمح للجيش الاسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم وهو يحاول تبرير نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يقوم بهذه الأعمال تحت منطلق الدفاع عن النفس ولكن هذه الأعمال هي خرق للإتفاق".
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وفي كلمة له بعد انتهاء لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، أضاف: "جلسة مجلس النواب قائمة في موعدها وستبقى قائمة حتى انتخاب رئيس والمرحلة المقبلة تتطلب من كل الأفرقاء تحمل المسؤولية". 
 
وتابع قائلاً: "سمعت من بري أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح". 
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