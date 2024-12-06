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لبنان

بدءاً من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل من أحداث سوريا؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:24
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قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إنَّ الأحداث في سوريا سريعة لدرجة أنها تسبق الكتابة والتحليل، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة هناك تتقدم بسرعة ولا تواجه أي مقاومة تقريباً.
 
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وذكرت الصحيفة أنّ المتمردين يشقون طريقهم نحو مدينة حمص، مشيرة إلى أنه "وفق التقارير الأخيرة، فإن حزب الله اللبناني بدأ بالانتشار على طول الحدود السورية اللبنانية استعداداً لاحتمال تمدّد المقاتلين في سوريا إلى لبنان".
 
وتابعت: "في هذه اللحظة، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان وتراقبان بذهول من الشرفة ما يحدث في سوريا، في حين أن هناك تساؤلات عن دور إسرائيل وسط هذه التطورات".
 
وأوضحت الصحيفة أنه لدى إسرائيل مصالح رئيسية مما يجري في سوريا أبرزها أن التطورات هناك تقود إلى واقع مُختلف ونظام جديد في الشرق الأوسط، كما أنها تسمح بإخراج الإيرانيين من سوريا ولبنان نهائياً وبالتالي ضرب أذرع إيران في المنطقة بما لا يسمح بإعادة تأهيل "حزب الله".
 
في المقابل، حذرت الصحيفة من الفراغ الذي قد ينشأ في سوريا، مشيرة إلى أنه "من الأفضل أن تملأ إسرائيل هذا الفراغ بحسب مصالحها"، معتبرة أن "أسلوب المراقبة الذي تتبعه إسرائيل في هذه المرحلة خطير جداً".

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