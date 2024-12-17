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لبنان

الراعي: لا شكّ لدينا انه سيصار لانتخاب رئيس للجمهورية في الـ٢٠٢٥

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:15
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عقد "المجلس المسيحي للتنسيق" مؤتمره الأول في الصرح البطريركي في بكركي، بعنوان "ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان" برئاسة الدكتور فؤاد ابو ناضر وبرعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة المطرانين سمير مظلوم وانطوان بو نجم، رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" المونسينيور عبدو ابو كسم.
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وفي السياق، قال الراعي: "مررنا بظروف صعبة وكل الأمور تدل على اننا في نهاية الطريق وصولا الى الخلاص برعاية اليد الخفية لسيدة لبنان ولقديسيه، ولكن مع هذه اليد الخفية تقع علينا ايضا المسؤولية، وأنه اذا كان ربنا معنا ومع هذا الوطن، فينبغي علينا أن نكون له، وما تقومون به اليوم لبنان بحاجة اليه، وكل القوى الموجودة معنا اليوم ستعطينا امورا كبيرة من إعادة بناء لبنان دون خوف وبثقة، وكما قال الدكتور فؤاد لا خوف إنما هناك ثقة، وهذه الثقة تعلمنا جميعا ان نضع ايدينا بيد بعضنا والانطلاق، نحن لم نفقد الثقة ولا مرة لأننا نقول دائمًا نحن ابناء وبنات الرجاء، ولكن العكس حصل بين السياسيين".
وتابع:" الله معنا، وكل العمل الذي تقومون به هو لخدمة كل لبنان واللبنانيين، ولجنة "المجلس المسيحي للتنسيق" نعم مسيحي، ولكن ليس للمسيحيين فقط بل لكل اللبنانيين، وهذه قيمة، انتم لا تفرقون بين مسيحي وغير مسيحي، انتم تعملون للمواطن اللبناني، وهذا ما نحن بأمس الحاجة له في لبنان، لأننا جميعا أخوة ولبنانيون على تنوعنا ونريد عيش جمال العيش معا، ونحن وانتم مسؤولون عن ذلك".
وختم: "نحن نتطلع بذات الثقة إلى تاريخ التاسع من كانون الثاني موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا شك لدينا انه سيصار الى انتخاب رئيس في السنة الجديدة ٢٠٢٥ التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة، واتمنى لكم اعيادا مجيدة ومباركة تحمل الخير للجميع ".
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