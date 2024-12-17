بعد الفرز.. مطمر سيستقبل كمية من الردم الموجود في الضاحية الجنوبية لبيروت

قرر مجلس الوزراء اليوم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة حول إمكانية إستيعاب كمية من ناتج الردم الموجود في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، بعد فرزه ومُعالجته وفقًا للأصول الفنّية والبيئية في مشروع مطمر الغدير قيد التنفيذ حاليًا، فضلا عن دراسة توسعة المطمر بهدف زيادة قدرته الإستيعابية من جهة، واستيعاب كمية أكبر من ناتج الردم الموجود في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بعد فرزه ومعالجته وفقاً للأصول الفنية والبيئية، من جهة اخرى.

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