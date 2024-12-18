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لبنان

اجتماع ثانٍ للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة

Lebanon 24
18-12-2024 | 03:09
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تعقد لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار عند الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعها الثاني في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة في الوقت الذي لا تزال قوات الإحتلال منتشرة على التلال المقابلة منذ ظهر أمس وتقوم بأعمال تجريف للمنازل.
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