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لبنان

"حزب الله" يلتقي وفدًا فلسطينيًا: لترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية

Lebanon 24
19-12-2024 | 16:18
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التقى مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله"، الشيخ زيد ضاهر، وفدا فلسطينيا مشتركا. 

واعلن بيان الحزب أن "الوفد هنأ بداية قيادة حزب الله بالإنتصار الذي حققته المقاومة الاسلامية في لبنان في معركة اولي البأس كما وتوجه الوفد بالتبريك باستشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله، سيد شهداء الامة وبالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".
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كما وأكد الوفد "وقوف فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان الى جانب المقاومة"، مثمنين المواقف التي تبنتها قيادة الحزب بالقول والفعل لدعم القضية الفلسطينية ومنع كل محاولات تصفيتها.

وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها أمضى سلاح في وجه مخططات العدو الإسرائيلي ومشاريعه التفتيتية". (الوكالة الوطنية) 
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