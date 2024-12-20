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لبنان

لجنة أهالي سجناء رومية: هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:45
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نفت لجنة أهالي سجناء رومية في بيان، الخبر المتداول عن "تبليغ الموقوفين الإسلاميين في مبنى "ب" في سجن رومية، بإخلاء سبيلهم خلال 48 ساعة لمن ليس عليه حقّ شخصيّ".
 
 
وأضافت أنّ "هذا الخبر عارٍ من الصحة".
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