من المتوقع أن يصل حجم سوق المياه المعبأة بالعالم إلى 274 مليار دولار في عام 2024، وأن يصل 380.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8% خلال الفترة 2024-2029، وفقا لمنصة (موردور إنتليجنس).

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وفقا لمنصة "إيه إم إيه آر سي" (IMARC) فإن من أهم عوامل الطلب على المياه المعبأة في العالم ما يلي:

المخاطر الصحية

أصبح الناس أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة لمياه الصنبور الملوثة، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2022، استخدم ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص على مستوى العالم مصادر مياه شرب ملوثة، ويشكل التلوث الميكروبي لمياه الشرب نتيجة للتلوث بالبراز أكبر خطر على سلامة مياه الشرب في العالم، لذلك، ينجذب المستهلكون إلى المياه المعبأة بسبب سهولة حملها وراحتها وضمان سلامتها.



الوعي الصحي

أجبر الوعي المتزايد بالصحة المستهلكين على التحول من استهلاك المشروبات الغازية السكرية إلى بدائل ترطيب أكثر صحة.

نقص الوصول لمياه الشرب النظيفة

وفقًا لمنصة "إيه إم إيه آر سي"، فإن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة في عام 2024.



أنماط الحياة السريعة

أدت الراحة وأنماط الحياة السريعة إلى زيادة استهلاك المياه المعبأة، خاصة بين سكان المناطق الحضرية، كما أدت التطورات في تكنولوجيا التعبئة والتغليف، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة وخفيفة الوزن، إلى جعل المياه المعبأة أكثر جاذبية واستدامة.

تسويق فعال

تجتذب جهود التسويق التي تؤكد على النقاء ومحتوى المعادن والأصل، المستهلكين المهتمين بالصحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن فئات المياه الممتازة مثل المياه المعدنية والمدعمة بالفيتامينات هي أيضا عوامل مساعدة لزيادة الطلب على المياه المعبأة.



زيادة الدخل

تدعم زيادة الدخل الطلب على المياه المعبأة في الأسواق الناشئة، بالتالي توسِّع دائرة التوزيع سواء عبر قنوات التوزيع المعتادة أو من خلال الإنترنت.

عوامل زيادة الطلب على المياه المعبأة في المنطقة العربية

يتزايد الطلب على المياه المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب المصدر السابق بسبب العوامل التالية:

- المناخ الجاف.

- قلة توافر مياه الصنبور النظيفة.

- الحاجة العامة إلى الترطيب الآمن.

- يعيش حوالى 64% من سكان المنطقة في المدن، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي، مما يزيد الطلب على حلول مياه الشرب المحمولة والموثوقة.

- يلبي الوعي الصحي والرغبة المتزايدة في الحصول على المياه المعبأة الفاخرة قاعدة مستهلكين ثرية بشكل متزايد.

- تعمل قطاعات الضيافة والسياحة على تحسين نمو السوق، وخاصة في دول الخليج العربي.

أغلى 10 دول في العالم في أسعار المياه المعبأة عام 2024

وفي ما يلي قائمة بأغلى 10 دول في العالم بسعر العبوة الواحدة من المياه المعبأة حجم 0.33 لتر مقدرة بالدولار:

- سويسرا: 4.58 دولارات.

- لوكسمبورغ: 3.40 دولارات.

- الدانمارك: 2.92 دولار.

- ألمانيا: 2.69 دولار.

- النرويج: 2.69 دولار.

- النمسا: 2.66 دولار.

- بلجيكا: 2.59 دولار.

- هولندا: 2.55 دولار.

- أستراليا: 2.24 دولار.



- إسرائيل: 2.20 دولار.

أرخص 10 دول العالم بأسعار المياه المعبأة عام 2024

وفي ما يلي قائمة بأرخص 10 دول في العالم بسعر العبوة الواحدة من المياه المعبأة مقدرة بالدولار:



- مصر: 0.12 دولار.

بنغلاديش: 0.15 دولار.

نيبال: 0.17 دولار.

ليبيا: 0.18 دولار.

الهند: 0.18 دولار.

العراق: 0.20 دولار.

الجزائر: 0.22 دولار.

نيجيريا: 0.23 دولار.

باكستان: 0.23 دولار.

أوزبكستان: 0.26 دولار.

أغلى 5 دول عربية بأسعار المياه المعبأة عام 2024

- الإمارات: 0.60 دولار.

- فلسطين: 0.59 دولار.

- الكويت: 0.42 دولار.

- الأردن: 0.38 دولار.

- قطر والمغرب: 0.36 دولار.

أرخص 5 دول عربية بأسعار المياه المعبأة عام 2024

- مصر: 0.12 دولار.

- ليبيا: 0.18 دولار.

- العراق: 0.20 دولار.

- الجزائر: 0.22 دولار.

- السعودية: 0.26 دولار.