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لبنان
المكاوي بعد لقائه المفتي دريان: نسعى لتوفير ما أمكن من حاجات الناس وتسيير أمورهم
Lebanon 24
23-12-2024
|
06:20
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إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، الذي شدد على "أن اللقاء مع سماحته هو لأخذ توجيهاته وإرشاداته في كثير من الأمور الوطنية والدينية والاجتماعية"، وأكد "أن العمل على خدمة اللبنانيين قائمة من خلال المعطيات المتوافرة والضرورات التي يحتاج اليها الناس ونسعى مع الجهات المعنية لتوفير ما أمكن من حاجات الناس وتسيير أمورهم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان".
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