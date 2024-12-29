16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تتوغل و"حزب الله" يتشدّد بسلاحه
Lebanon 24
29-12-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار":المحطة الأبرز في السنة الجددة يفترض أن يشارك المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في اجتماع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، وإذا صحت التوقعات سيكون هذا الاجتماع استثنائياً في ما يتعلق بوقف النار، يسبقه زيارة لوزيري الخارجية الفرنسية جان نويل بارو والدفاع سيباستيان ليكورنو لبيروت، كون باريس راعية للاتفاق مع الأميركيين، وذلك للحض على الالتزام بتطبيق بنوده. لكن الاهتمام ينصب على مهمة هوكشتاين "الأخيرة"، إذ تشير معلومات إلى أن المبعوث الأميركي سيطرح ملف الرئاسة وسيشدد على ضرورة إنجازه كمدخل لتطبيق اتفاق وقف النار. فالرئيس الجديد هو الذي سيتولى متابعة الاتفاق وتهيئة الأجواء للتفاوض على ترسيم الحدود البرية. والأمر ينسحب أيضاً على الفرنسيين، فوفق مصدر ديبلوماسي تبدو باريس قلقة من احتمال ترحيل جلسة الانتخاب الرئاسية وعدم التوافق على اسم رئيس ينقل لبنان إلى الاستقرار عبر تطبيق الاتفاق. وتحذر باريس لبنان من مغبة التقاعس في تنفيذ الاتفاق وانسحاب "حزب الله" إلى شمال الليطاني وتسليم الجيش اللبناني السلاح.
Advertisement
حتى الآن تبدو لجنة المراقبة عاجزة عن وقف الخروقات ومنع اتساعها، ولذا تكتسب مهمة هوكشتاين أهمية استثنائية، لكنها تحمل في طياتها وجهة أميركية تطلب من لبنان حسم تطبيق الاتفاق والضغط على "حزب الله" للانسحاب وتفكيك بناه العسكرية في جنوب الليطاني. وينقل المصدر الديبلوماسي أجواء أميركية تشير إلى أن إسرائيل ستستمر في التوغلات، بما يعني فرض شروط إضافية تتجاوز مهلة الستين يوماً حتى الانتهاء من تفكيك بنى الحزب وتفجير أنفاقه ومواقعه.
وبينما يرفض لبنان و"حزب الله" إدخال تعديلات على بنود الاتفاق، إلا أن ضغوطاً دولية تمارس لتطبيقه من الجهة اللبنانية بالتوازي مع حسم استحقاق الرئاسة، ودفع "حزب الله" إلى تسليم السلاح والانسحاب، فيما تواصل إسرائيل ضغوطها لمنع السكان من العودة إلى الجنوب، وهي تحاول وضع الكرة في الجانب اللبناني واتهامه بعدم تفكيك منشآت "حزب الله"، وتعتبره ذريعة لتمديد احتلالها.
في المقابل يحاول "حزب الله" إعادة ترتيب أوراقه، مستقوياً بالتشدد الإيراني، وعاد إلى الحديث عن إمكان شن مقاومة جديدة في الجنوب لطرد الاحتلال، ما يعني أنه يصر على التمسك بسلاحه ورفض تسليمه واعتباره أن الاتفاق لا يسري على شمال الليطاني. وهذا الواقع قد يؤدي إلى مواجهة جديدة أو تجدد الحرب، وهو ما تريده إسرائيل وتسعى لاستدراج الحزب إلى التحرك العسكري لاستئناف حربها وإحراجه أمام بيئته أو إظهار ضعفه، أو إبقاء الوقائع في الجنوب على حالها. وفي كل الحالات الخطر ماثل على لبنان في ظل رهانات تستمر بتحويله ساحة لحسابات إقليمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
06:33 | 2024-12-29
29/12/2024 06:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
11:00 | 2024-12-29
29/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
06:09 | 2024-12-29
29/12/2024 06:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
09:22 | 2024-12-29
29/12/2024 09:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
14:06 | 2024-12-29
29/12/2024 02:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:47 | 2024-12-30
عمار الموسوي: المقاومة مستمرة وهي بخير
04:38 | 2024-12-30
ارتفاع طفيف بالحرارة وانحسار تدريجي للامطار... اليكم طقس بداية الاسبوع
04:34 | 2024-12-30
اعتصام أمام قصر العدل احتجاجا على توقيف القرضاوي
04:30 | 2024-12-30
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزيل تعديات عن مشروع ري القاسمية
04:30 | 2024-12-30
الحكومة "أوقفت الانهيار".. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
04:23 | 2024-12-30
فرعون زار القاضي عبّود وسلّمه رسالة
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
30/12/2024 11:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
30/12/2024 11:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
30/12/2024 11:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24