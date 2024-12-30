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لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزيل تعديات عن مشروع ري القاسمية

Lebanon 24
30-12-2024 | 04:30
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في إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحفاظ على مشاريع الري وحمايتها من التعديات التي تؤثر على حسن سير العمل، قامت الفرق الفنية في المصلحة بتنفيذ عملية إزالة تعدٍّ على حرم مشروع ري القاسمية-رأس العين.
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وقد تمثل التعدي بقيام مجموعة من النازحين السوريين المستأجرين لعقار ملك المدعوة ميسر النميري بصب أرضية خرسانية داخل الحرم المخصص للمشروع في منطقة البيسارية العقارية.

وأكدت المصلحة أن أي تعدٍّ على مشاريع الري أو على حرمها سيواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك حفاظًا على استدامة هذه المشاريع وضمان استفادة الجميع منها.

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