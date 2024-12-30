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لبنان

لغاية العصر.. هذا ما سيقوم به الجيش في عيناتا – بنت جبيل

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30 / 12 /2024، ما بين الساعة 13.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في عيناتا – بنت جبيل".
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عينتا

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