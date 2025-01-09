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لبنان
إطلاق نار يستهدف محلاً في القبة
Lebanon 24
09-01-2025
|
00:06
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اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار باتجاه محلات "ر.ص" لتصليح الدواليب وغيار الزيت وذلك في منطقة القبة دون وقوع اصابات بالارواح، واقتصرت الاضرار على الماديات، حسب مندوبة "لبنان24".
وأفادت المعلومات عن أن مطلقي النار فرّوا إلى جهة مجهولة.
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