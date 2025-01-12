عن وزارة المالية "سابقاً".. ماذا قال الرئيس سليمان؟

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "أحد مبارك، عشيّة الإستشارات النيابية الملزمة وانطلاق صفارة قطار تشكيل الحكومة العتيدة، من المفيد توضيح الالتباس الحاصل حولَ طائفة وزير المالية وحولَ الثلث المعطّل في الحكومات الأربع من العام 2008 وحتّى بداية العام 2017:1- الثلث المعطّل : اتفق المجتمعون في الدوحة العام 2008 على تضمين الحكومة الاولى ( برئاسة فؤاد السنيورة ) 11 وزيراً للمعارضة من أصل 30 مع التعهّد بعدم الاستقالة وعدم التعطيل وقد تمّ الالتزام بذلك، أما الحكومات الثلات التي توالت بعد ذلك ولغاية نهاية عام 2016 مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية فواحدة فقط ضمّت ثلثاً معطلاً.2- طائفة وزراء المالية: لم يكن وزير المالية من الطائفة الشيعية الكريمة في الحكومات الثلاث الأولى، وبِناءً على قاعدة المداورة، عُيّن وزير مالية شيعي في الحكومة الرابعة".