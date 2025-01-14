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لبنان

بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. موديز تتوقّع نمو الاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
14-01-2025 | 03:42
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توقعت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أنّ يكون انتخاب جوزاف عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو تمهيد لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مضيفة بأن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.

وكشفت "موديز" بأن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار أميركي، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
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وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها ارتقبت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.

لبنان

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