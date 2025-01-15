حمية استقبل السفير التركي الجديد

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة السفير التركي الجديد مراد لوتيم في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وتم خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على صعيد الوزارة.