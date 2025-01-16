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لبنان

عون استقبل الصفدي في قصر بعبدا

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:33
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، في القصر الجمهوري.
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