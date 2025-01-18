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لبنان
الخازن: لاختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والجدارة
Lebanon 24
18-01-2025
|
10:05
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استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، وفدا جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.
وخلال اللقاء، بارك الخازن للأعضاء بانتخابهم، وقال: "الجميع يعلم تاريخ العلاقة معكم، أريد أن أؤكد على الاندفاع بالعمل للجمعية التي لا تقوم إلا بالتضامن والتكاتف بين الأعضاء".
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وعن المرحلة الجديدة التي دخل بها لبنان، قال: "نحن اليوم امام فرصة تاريخية لا تتكرر وامام دعم دولي للمرة الاولى يشهده لبنان ودعم عربي استثنائي لا مثيل له ممزوج بدعم وزخم شعبي لمشروع رئاسة الجمهورية. المرحلة المقبلة سيكون فيها العمل الجاد للبنان بشكل عام ولقضاء كسروان بشكل خاص".
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، شدّد الخازن على "ضرورة اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والجدارة، وقال: "أهم نقطة أتمنى أن يعتمدها الرئيس سلام الذي نكنّ له كل الاحترام، هي أن لا ينتظر الوزير اتصال مرجعيته ليتخذ قراره في مجلس الوزراء، بل ان يكون الوزراء أحراراً في قراراتهم وفي خياراتهم الاصلاحية والمؤسساتية".
وأكد أن "الوزراء يجب أن يلتزموا بالإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، أكانت ادارية او مالية او ضرائبية او قضائية والتي تعتمد على الشفافية والنزاهة واحترام القانون".
كما شدد على أهمية أن "يكون الجميع تحت حماية الدولة اللبنانية، فهذا ظرف كبير لبناء دولة المؤسسات والقانون، ولبناء دولة قوية تكون هي المسؤولة عن حماية الارض والسيادة".
ودعا إلى "اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة لتفعيل دور كل المناطق"، مشيراً إلى أن "حل ملفي الكهرباء والنفايات يجب أن يتم خلال مدة قصيرة لأنها من الأمور البديهية".
أما على صعيد المشاريع الإنمائية في كسروان، فقال: "مسألة الصرف الصحي يجب أن تُحل، بالإضافة إلى استكمال توسعة الأوتوستراد وطريق ذوق مصبح. فلا يوجد في كسروان إلا عمليات ترقيع منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب. وأنا أضع نفسي بالتصرف للضغط على الإدارة المركزية لتنفيذ هذه المشاريع".
وختم الخازن: "أريد أن أعبّر عن فرحتي بهذه الجمعة العائلية. كل تاجر هنا ناجح في أعماله ومؤسساته، ونأمل أن نحلّ الأمور يداً بيد".
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