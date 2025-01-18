Advertisement

لبنان

الخازن: لاختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والجدارة

Lebanon 24
18-01-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1308141-638728170888381606.png
Doc-P-1308141-638728170888381606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، وفدا جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.

وخلال اللقاء، بارك الخازن للأعضاء بانتخابهم، وقال: "الجميع يعلم تاريخ العلاقة معكم، أريد أن أؤكد على الاندفاع بالعمل للجمعية التي لا تقوم إلا بالتضامن والتكاتف بين الأعضاء".
Advertisement

وعن المرحلة الجديدة التي دخل بها لبنان، قال: "نحن اليوم امام فرصة تاريخية لا تتكرر وامام دعم دولي للمرة الاولى يشهده لبنان ودعم عربي استثنائي لا مثيل له ممزوج بدعم وزخم شعبي لمشروع رئاسة الجمهورية. المرحلة المقبلة سيكون فيها العمل الجاد للبنان بشكل عام ولقضاء كسروان بشكل خاص". 

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، شدّد الخازن على "ضرورة اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والجدارة،  وقال: "أهم نقطة أتمنى أن يعتمدها الرئيس سلام الذي نكنّ له كل الاحترام، هي أن لا ينتظر الوزير اتصال مرجعيته ليتخذ قراره في مجلس الوزراء، بل ان يكون الوزراء أحراراً في قراراتهم وفي خياراتهم الاصلاحية والمؤسساتية".

وأكد أن "الوزراء يجب أن يلتزموا بالإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، أكانت ادارية او مالية او ضرائبية او قضائية والتي تعتمد على الشفافية والنزاهة واحترام القانون".
 
كما شدد على أهمية أن "يكون الجميع تحت حماية الدولة اللبنانية، فهذا ظرف كبير لبناء دولة المؤسسات والقانون، ولبناء دولة قوية تكون هي المسؤولة عن حماية الارض والسيادة".  

ودعا إلى "اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة لتفعيل دور كل المناطق"، مشيراً إلى أن "حل ملفي الكهرباء والنفايات يجب أن يتم خلال مدة قصيرة لأنها من الأمور البديهية".

أما على صعيد المشاريع الإنمائية في كسروان، فقال: "مسألة الصرف الصحي يجب أن تُحل، بالإضافة إلى استكمال توسعة الأوتوستراد وطريق ذوق مصبح. فلا يوجد في كسروان إلا عمليات ترقيع منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب. وأنا أضع نفسي بالتصرف للضغط على الإدارة المركزية لتنفيذ هذه المشاريع".

وختم الخازن: "أريد أن أعبّر عن فرحتي بهذه الجمعة العائلية. كل تاجر هنا ناجح في أعماله ومؤسساته، ونأمل أن نحلّ الأمور يداً بيد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-01-18
10:56 | 2025-01-18
10:45 | 2025-01-18
10:20 | 2025-01-18
10:19 | 2025-01-18
09:50 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24