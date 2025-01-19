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لبنان

"حزب الله" يضبط المتحمسين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2025 | 01:45
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يعمل "حزب الله" بشكل جدي على ضبط أي خطاب داخلي أو إعلامي يشير إلى أنَّ الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله لا يزال حياً، وللغاية المذكورة، فإن الحزب يستخدم كل الوسائل الممكنة.
 
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وتقول مصادر مطلعة إن جزءاً من هذا الجهد يعود الى مخاطر اقتناع "البيئة الشعبية والحزبية" بأن السيد لا يزال حياً وهذا الأمر، أي إنكار موت القائد، اختبره الشيعة في الكثير من المراحل التاريخية، وكانت له عواقب سيئة، الأمر الذي يريد الحزب تجنبه.
 
وتعتقد المصادر ان الحزب سيتأخر في تشييع امينه العام لاسباب مجهولة ومعلومة لذلك لا يريد للشائعات ان تسيطر على الواقع العام لبيئته الشعبية والحزبية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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