البطريرك يونان التقى المجلس العام الماروني.. إليكم ما تم بحثه

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زار رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، على رأس وفد من أعضاء المجلس، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، في مقر البطريركية - بيروت.وأشار المجلس العام الماروني في بيان، إلى أنه "تم التداول مع البطريرك يونان في القضايا المهمة التي تشغل بال اللبنانيين، وتم عرض التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.كما تم التطرق إلى الحدث الكبير الذي جمع الكنيسة بكامل أطيافها تحت قبة بطريركية السريان الكاثوليك السبت الماضي، خلال افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وأكدوا أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط الروحية والأخوية بين الطوائف المسيحية، مشيرين إلى أن هذا الأسبوع يعد مناسبة مثالية للعمل معا من أجل تعزيز الوحدة بين المسيحيين في لبنان والعالم".وأثنى البطريرك يونان على "همة أعضاء المجلس العام الماروني في العمل الاجتماعي، بعدما استطلع من الوفد الأعمال والتقديمات المختلفة التي يحرص المجلس على القيام بها تجاه المجتمع اللبناني من دون أي تفرقة أو تمييز"، مشيدا بـ"الدور الفاعل الذي يلعبه في دعم الفئات الأكثر حاجة في لبنان".وفي ختام اللقاء، دعا متى "البطريرك يونان إلى زيارة المجلس في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكنيسة السريانية والمجلس الماروني".