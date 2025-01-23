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لبنان

ميقاتي في خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: نتطلع بإمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:05
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود مساء اليوم في السرايا. 
شارك في اللقاء  الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
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وفي خلال الاجتماع تمنى  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أن تكون زيارة معالي الوزير فاتحة لعودة جميع الاخوة السعوديين الى  لبنان ".
وقال:"مع بداية عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نتطلع بإمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي". 
أضاف: "ان العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما، السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا".
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