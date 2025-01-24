كرامي: نوافق على المالية للطائفة الشيعية بشرط ضمان المؤهلات

علق النائب فيصل كرامي على تصريحات الرئيس نبيه بري بشأن تمسكه بحقيبة المالية، موضحًا أن توزيع الحقائب يجب أن يتم وفقًا للدستور الذي لا يحدد أي حقيبة لأي طائفة، مشيرًا إلى أن فكرة المداورة في الحقائب ليست ملزمة.

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وأكد كرامي في حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن اتفاق الطائف قد أسند حقيبة المالية للطائفة السنية، مشيرًا إلى تولي فؤاد السنيورة لهذه الحقيبة، بالإضافة إلى شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد الرئيس عمر كرامي.



ورأى أنه إذا كان التمسك بالمالية يطمئن الطائفة الشيعية، فإنه يوافق على ذلك بشرط أن تكون الشخصية التي ستتولى الحقيبة مؤهلة لذلك. وشدد على أن الأهم هو اعتماد وحدة المعايير في تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب. كما أعرب كرامي عن رفضه لفكرة حكومة تكنوقراط، مؤكدًا أن السياسة هي الأساس في العمل الحكومي.