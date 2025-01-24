Advertisement

لبنان

كرامي: نوافق على المالية للطائفة الشيعية بشرط ضمان المؤهلات

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1310693-638733086166607469.jpg
Doc-P-1310693-638733086166607469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق النائب فيصل كرامي على تصريحات الرئيس نبيه بري بشأن تمسكه بحقيبة المالية، موضحًا أن توزيع الحقائب يجب أن يتم وفقًا للدستور الذي لا يحدد أي حقيبة لأي طائفة، مشيرًا إلى أن فكرة المداورة في الحقائب ليست ملزمة.
Advertisement
 
 
وأكد كرامي في حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن اتفاق الطائف قد أسند حقيبة المالية للطائفة السنية، مشيرًا إلى تولي فؤاد السنيورة لهذه الحقيبة، بالإضافة إلى شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد الرئيس عمر كرامي.

ورأى أنه إذا كان التمسك بالمالية يطمئن الطائفة الشيعية، فإنه يوافق على ذلك بشرط أن تكون الشخصية التي ستتولى الحقيبة مؤهلة لذلك. وشدد على أن الأهم هو اعتماد وحدة المعايير في تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب. كما أعرب كرامي عن رفضه لفكرة حكومة تكنوقراط، مؤكدًا أن السياسة هي الأساس في العمل الحكومي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-24
04:48 | 2025-01-24
04:32 | 2025-01-24
04:27 | 2025-01-24
04:21 | 2025-01-24
04:20 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24