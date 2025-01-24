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لبنان

شقير: لدينا تفاؤل كبير بعودة الإستثمارات والسياح الخليجيين الى لبنان

Lebanon 24
24-01-2025 | 07:39
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 كتب رئيس "الهيئات الاقتصادية" رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس": "مع زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان ووزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي نشهد فجرا جديدا في العلاقات اللبنانية الخليجية التي لطالما دعونا اليها وانتظرناها طويلا كونها تشكل إمتدادا طبيعيا لعلاقات أخوية وإنسانية تاريخية.
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وأضاف: "كل الترحيب بهذه الزيارات وبهذه العودة الميمونة، وكلنا أمل أن يتمكن لبنان سريعا من تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين ولـ"خطاب القسم"، للقيام بكل الخطوات اللازمة لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها.
 
وختم: "نحن كقطاع خاص، وكعادتنا على أتم الإستعداد لمواكبة هذه المرحلة الواعدة والقيام بكل ما يلزم لتنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي، ولدينا تفاؤل كبير بعودة الإستثمارات والسياح الخليجيين الى لبنان".
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