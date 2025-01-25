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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: قواتنا لا تزال في جنوب لبنان

Lebanon 24
25-01-2025 | 10:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن "التعليمات التي نشرت سابقا سارية ولا يسمح لسكان قرى في جنوب لبنان بالعودة حتى إشعار آخر".
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواتنا لا تزال في مواقع في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر الجيش اللبناني". 
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