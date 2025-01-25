الجيش الإسرائيليّ: قواتنا لا تزال في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "التعليمات التي نشرت سابقا سارية ولا يسمح لسكان قرى في جنوب لبنان بالعودة حتى إشعار آخر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواتنا لا تزال في مواقع في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر الجيش اللبناني".