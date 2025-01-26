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لبنان
جعجع "عصفوران بمشوار واحد"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-01-2025
|
02:15
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رجح مصدر سياسي أن تكون زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى استديو برنامج "صار الوقت" في النقاش الخميس الفائت جزءا من الخطة الأمنية لجهاز الحماية التابع له والذي رسم مسار الوصول الى مكان لقاء وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان.
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ويشير المصدر الى أن الزيارة الى محطة الـMTV كانت عصفورين بحجر واحد، أولاً لفت الأنظار الى حضوره بين الجمهور والحديث عن مرحلة جديدة حتى في الأمن ، وثانياً حرف الأنظار عن زمان ومكان لقائه برئيس الدبلوماسية السعودية في الليلة ذاتها .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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