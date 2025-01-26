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لبنان

جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية

Lebanon 24
26-01-2025 | 13:08
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أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع على الطريق العام في الضنية بعد اصطدام سيارتين ببعضهما ما أدى إلى سقوط سيارة من نوع "مرسيدس" داخل منحدر، حيث أصيب سائقها، بينما أصيبت إمرأة كانت داخل سيارة "رابيد" بإصابات طفيفة.
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وقد حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى موقع الحادث، وقدمت المساعدة الطبية ميدانياً للمصابين.
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