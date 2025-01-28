في حولا.. العدو يرفع سواتر ترابية بالقرب من مركز الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي يقوم برفع سواتر ترابية بالقرب من مركز الجيش عند المدخل الغربي لبلدة حولا.



كما يقوم بجرف منازل في منطقة مرج حولا.



الى ذلك عاد الأهالي إلى التجمع عند مدخل حولا مصرين على الدخول الى بلدتهم.

Advertisement